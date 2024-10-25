Горят верхние этажи: в сети появились первые кадры после удара вражеского беспилотника по столичной многоэтажке
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева вражеский беспилотник попал в жилой дом, вызвав пожар на верхних этажах. На месте работают экстренные службы, информация уточняется.
В столичной многоэтажке, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Соломенском районе, в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи. Экстренные службы на месте
В то же время, как сообщил председатель КГВА Сергей Попко, в результате атаки БпЛА возник пожар в отдельной квартире.
«В результате атаки БпЛА армии россии по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире. Информация уточняется. Оперативные подразделения следуют на место», - отметил Попко.
В столице вражеский БпЛА попал в жилой дом - мэр25 октября 2024, 18:25 • 10029 просмотров
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В сети уже распространяются первые фото дома, в который попал вражеский беспилотник.
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В Киеве слышали серию взрывов, работает противовоздушная оборона. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксировано вражеские БпЛА, которые движутся на запад.