Горять верхні поверхи: у мережі з'явились перші кадри після удару ворожого безпілотника по столичній багатоповерхівці
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. На місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.
У столичній багатоповерхівці, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці
У той же час, як повідомив голова КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в окремій квартирі.
"Внаслідок атаки БпЛА армії росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі. Інформація уточнюється. Оперативні підрозділи слідують на місце", - зазначив Попко.
У столиці ворожий БпЛА влучив у житловий будинок - мер25.10.24, 21:25 • 27175 переглядiв
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У мережі вже ширяться перші фото будинку, в який влучив ворожий безпілотник.
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У Києві чули серію вибухів, працює протиповітряна оборона. В повітряному просторі Київської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БпЛА, які рухаються на захід.