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MIM-104 Patriot

Горять верхні поверхи: у мережі з'явились перші кадри після удару ворожого безпілотника по столичній багатоповерхівці

Київ • УНН

 • 25146 перегляди

У Солом'янському районі Києва ворожий безпілотник влучив у житловий будинок, спричинивши пожежу на верхніх поверхах. На місці працюють екстрені служби, інформація уточнюється.

Горять верхні поверхи: у мережі з'явились перші кадри після удару ворожого безпілотника по столичній багатоповерхівці

У столичній багатоповерхівці, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

У Соломʼянському районі, у висотному будинку, куди влучив ворожий дрон, горять верхні поверхи. Екстрені служби на місці 

- повідомив Кличко.

У той же час, як повідомив голова КМВА Сергій Попко, внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа в окремій квартирі.

"Внаслідок атаки БпЛА армії росії по Києву в Солом’янському районі міста в багатоквартирному житловому будинку виникла пожежа в окремій квартирі. Інформація уточнюється. Оперативні підрозділи слідують на місце", - зазначив Попко.

У столиці ворожий БпЛА влучив у житловий будинок - мер25.10.24, 21:25 • 27175 переглядiв

Додамо

У мережі вже ширяться перші фото будинку, в який влучив ворожий безпілотник.

Додамо

У Києві чули серію вибухів, працює протиповітряна оборона. В повітряному просторі Київської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БпЛА, які рухаються на захід.

Антоніна Туманова

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