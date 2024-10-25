У столиці ворожий БпЛА влучив у житловий будинок - мер
Київ • УНН
У Солом'янському районі Києва ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, на місце прямують екстрені служби. В повітряному просторі Київської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі дрони.
У Києві ворожий БпЛА влучив у житловий будинок, екстрені служби прямують на місце. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
У Соломʼянському районі столиці вибух. Попередньо, ворожий БпЛА влучив у житловий будинок. Екстрені служби прямують на місце. Подробиці згодом
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У Києві чули серію вибухів, працює протиповітряна оборона. В повітряному просторі Київської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БпЛА, які рухаються на захід.