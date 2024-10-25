В столице вражеский БпЛА попал в жилой дом - мэр
Киев • УНН
В Соломенском районе Киева вражеский БпЛА попал в жилой дом, на место направляются экстренные службы. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксированы вражеские дроны.
В Киеве вражеский БпЛА попал в жилой дом, экстренные службы направляются на место. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже
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В Киеве слышали серию взрывов, работает противовоздушная оборона. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксировано вражеские БпЛА, которые движутся на запад.