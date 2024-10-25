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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В столице вражеский БпЛА попал в жилой дом - мэр

В столице вражеский БпЛА попал в жилой дом - мэр

Киев  •  УНН

18:25 • 10293 просмотра

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В Соломенском районе Киева вражеский БпЛА попал в жилой дом, на место направляются экстренные службы. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксированы вражеские дроны.

В Киеве вражеский БпЛА попал в жилой дом, экстренные службы направляются на место. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

В Соломенском районе столицы взрыв. Предварительно, вражеский БпЛА попал в жилой дом. Экстренные службы направляются на место. Подробности позже 

- сообщил Кличко.

Добавим

В Киеве слышали серию взрывов, работает противовоздушная оборона. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксировано вражеские БпЛА, которые движутся на запад.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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