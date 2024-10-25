Вибухи пролунали в Києві, працює ППО
Київ • УНН
У Києві чути серію вибухів, працює протиповітряна оборона. В повітряному просторі Київської та Чернігівської областей зафіксовано ворожі БпЛА, які рухаються на захід.
У столиці чули серію вибухів, працюють сили ППО, передає УНН.
"В Києві працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
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У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, сили ППО працюють по цілях. Кілька груп "шахедів" також помічено на Чернігівщині з курсом на захід.