На Київщині помітили ворожі безпілотники, працює ППО
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі БпЛА, сили ППО працюють по цілях. Кілька груп "шахедів" також помічено на Чернігівщині з курсом на захід.
Ворожі безпілотники помітили у Київській області, сили ППО працюють по цілям, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
В ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також подбати про власну безпеку.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - резюмували в ОВА.
Додамо
У Повітряних силах попередили про "шахеди" на Київщині - курсом на Київ.
Крім того, кілька груп "шахедів" зафіксували на Чернігивщині - курсом на захід.