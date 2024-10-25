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На Киевщине заметили вражеские беспилотники, работает ПВО

Киев  •  УНН

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА, силы ПВО работают по целям. Несколько групп «шахедов» также замечено на Черниговщине с курсом на запад.

Вражеские беспилотники заметили в Киевской области, силы ПВО работают по целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям», - говорится в сообщении.

В ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.

«Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников», - резюмировали в ОВА.

Добавим

В Воздушных силах предупредили о «шахедах» на Киевщине - курсом на Киев.

Кроме того, несколько групп «шахедов» зафиксировали на Черниговщине - курсом на запад.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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