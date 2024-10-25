На Киевщине заметили вражеские беспилотники, работает ПВО
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА, силы ПВО работают по целям. Несколько групп «шахедов» также замечено на Черниговщине с курсом на запад.
Вражеские беспилотники заметили в Киевской области, силы ПВО работают по целям, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.
«Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям», - говорится в сообщении.
В ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги, а также позаботиться о собственной безопасности.
«Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников», - резюмировали в ОВА.
Добавим
В Воздушных силах предупредили о «шахедах» на Киевщине - курсом на Киев.
Кроме того, несколько групп «шахедов» зафиксировали на Черниговщине - курсом на запад.