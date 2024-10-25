Взрывы прогремели в Киеве, работает ПВО
Киев • УНН
В Киеве слышна серия взрывов, работает противовоздушная оборона. В воздушном пространстве Киевской и Черниговской областей зафиксированы вражеские БПЛА, которые движутся на запад.
В столице слышали серию взрывов, работают силы ПВО, передает УНН.
«В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!» - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские БпЛА, силы ПВО работают по целям. Несколько групп «шахедов» также замечено на Черниговщине с курсом на запад.