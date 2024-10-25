Вражеский удар по столице: вспыхнул пожар на нескольких этажах в поврежденном доме
Киев • УНН
В результате вражеского удара в Киеве загорелись 16 и 17 этажи 25-этажного дома. На месте работают 43 спасателя и 11 единиц техники, проводится эвакуация жителей.
В Киеве из-за вражеского удара в поврежденном доме Соломенского района поднялся пожар на 16 и 17 этажах. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Вечером враг совершил очередную атаку на столицу Украины. В результате обстрела частично повреждены квартиры на 17, 18 и 19 этажах 25-этажного жилого дома, что привело к пожару на 16 и 17 этажах жилого дома в Соломенском районе.
На месте происшествия продолжается локализация пожара. Для этого привлечены 43 спасателя и 11 единиц пожарно-спасательной техники. Информация о пострадавших пока уточняется.
Напомним
Ранее было проинформировано, что из данного дома в Соломенском районе Киева проводится эвакуация жильцов, а на месте работают экстренные службы.
В Киеве эвакуируют жильцов многоэтажки после удара дрона25 октября 2024, 19:07 • 5781 просмотр