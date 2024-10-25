У столиці локалізували пожежу: на жаль, загинула одна людина та чотири - постраждали
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу житлового будинку в Солом'янському районі Києва загинула одна людина, четверо постраждали. Пожежу локалізовано, евакуйовано понад 100 мешканців.
Через удар окупантів по столиці одна людина загинула. Поза тим, вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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У житловому будинку в Солом'янському районі Києва, за попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина. Чотирьом постраждалим медики надали допомогу на місці події.
Пожежу, що виникла внаслідок атаки, успішно локалізували. Наразі триває рятувально-пошукова операція, в якій задіяні рятувальники та медики.
У Києві з пошкодженого обстрілом будинку евакуювали понад 100 мешканців: є постраждалі 25.10.24, 22:48 • 25769 переглядiв