Туск о ночной атаке рф на Украину: так бывает, когда умиротворяют варваров
Киев • УНН
Польский премьер прокомментировал масштабную атаку рф на Украину, в результате которой погибли 11 человек. россия выпустила 145 дронов и 3 ракеты по 5 областям Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя ночную атаку россии по Украине, заявил, что так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров. В результате больше бомб, агрессии и жертв, передает УНН.
Так бывает, когда кто-то умиротворяет варваров. Больше бомб, больше агрессии, больше жертв. Очередная трагическая ночь в Украине
Контекст
россия ночью атаковала Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 беспилотниками, сбито крылатую ракету и 79 дронов, 54 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали 5 областей.
Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф и заявила, что в результате погибли как минимум 11 человек, еще 40 получили ранения.
Президент Дональд Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины.
Трамп прокомментировал прекращение военной помощи Украине, указав, что его действия направлены, "чтобы остановить смерть".