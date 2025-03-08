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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34524 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Туск про нічну атаку рф на Україну: так буває, коли умиротворюють варварів

Київ • УНН

 • 24236 перегляди

Польський прем'єр прокоментував масштабну атаку рф на Україну, під час якої загинуло 11 людей. росія випустила 145 дронів та 3 ракети по 5 областях України.

Туск про нічну атаку рф на Україну: так буває, коли умиротворюють варварів

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи нічну атаку росії по Україні, заявив, що так буває, коли хтось умиротворює варварів. У результаті більше бомб, агресії та жертв, передає УНН.

Так буває, коли хтось умиротворює варварів. Більше бомб, більше агресії, більше жертв. Чергова трагічна ніч в Україні 

- написав Туск в Х.

Контекст

росія вночі атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К" та 145 безпілотниками, збито крилату ракету та 79 дронів, 54 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали 5 областей.

Посол США в Україні Бріджит Брінк назвала "жахливими новинами" наслідки нічної атаки рф та заявила, що в результаті загинули щонайменше 11 людей, ще 40 отримали поранення.

Президент Дональд Трамп заявив, що вірить путіну попри бомбардування України.

Трамп прокоментував припинення військової допомоги Україні, вказавши, що його дії спрямовані, "щоб зупинити смерть".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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