рф запустила 3 ракети та 145 безпілотників по Україні: збито крилатий "Іскандер" та 79 дронів

росія вночі атакувала Україну 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", крилатою ракетою "Іскандер-К" та 145 безпілотниками, збито крилату ракету та 79 дронів, 54 - не досягли цілей, через атаку рф постраждали 5 областей, повідомили Повітряні сили ЗСУ у суботу, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 8 березня ворог атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та однією крилатою ракетою "Іскандер-К" із Ростовської обл. - рф, а також 145-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття крилатої ракети Іскандер-К та 79-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях - повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

54 ворожі безпілотники-імітатори, як вказано, - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина", - ідеться у повідомленні.

Найгарячіше - на трьох напрямках: карта від Генштабу