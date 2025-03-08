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Найгарячіше - на трьох напрямках: карта від Генштабу

Київ • УНН

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За минулу добу відбулося 124 бойових зіткнення, найбільше на Торецькому, Курському та Покровському напрямках. Противник завдав 72 ракетних, 103 авіаудари та залучив 2696 дронів-камікадзе.

Найгарячіше - на трьох напрямках: карта від Генштабу

124 бої сталося на фронті минулої доби, найбільше - на Торецькому, Курському та Покровському напрямках, повідомили у ранковому зведенні 8 березня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 7 березня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 124 бойових зіткнення

- повідомили у Генштабі.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, а також 103 авіаудари, зокрема, скинув 166 керованих авіабомб. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 157 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2696 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу та техніки, пункт управління, станцію радіоелектронної боротьби, п’ять артилерійських засобів, а також засіб протиповітряної оборони російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська та в бік населеного пункту Красне Перше.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Загризового та в напрямку Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Греківки, Торського, Ямполівки та в напрямках Нового і Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог здійснив дві спроби наступу на позиції наших підрозділів в районі Білогорівки, атаки відбито.

На Краматорському напрямку зафіксовано дев’ять боєзіткнень у районах Оріхово-Василівки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Дружби, Дачного та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 24 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Тарасівка, Надіївка, Промінь, Лисівка Олексіївка, Андріївка, Улакли та в напрямку Нової Полтавки, Покровська.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили сім атак на позиції наших військ поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили чотири ворожі атаки у бік населених пунктів Степове та П’ятихатки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках противник активних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 26 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 31 авіаційного удару із застосуванням 42 керованих бомб, а також здійснив 444 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 20 - із реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів та сотні одиниць техніки: нові втрати рф08.03.25, 08:54 • 14749 переглядiв

Юлія Шрамко

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