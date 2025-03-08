ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів та сотні одиниць техніки: нові втрати рф
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані щодо втрат російських окупантів за минулу добу. Знищено 1000 військових, 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 безпілотників.
За минулу добу Сили оборони відмінусували ще 1000 окупантів, знищили 24 артсистеми, 113 одиниць автотехніки та 148 БпЛА противника. Про це вранці 8 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 883950 (+1000) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10268 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 21346 (+12)
- артилерійських систем ‒ 24148 (+24)
- РСЗВ ‒ 1307 (+1)
- засоби ППО ‒ 1099 (+3)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 28172 (+148)
- крилаті ракети ‒ 3120 (+35)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 39791 (+113)
- спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)
Дані уточнюються
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