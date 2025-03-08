ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов за прошедшие сутки. Уничтожено 1000 военнослужащих, 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 беспилотников.
За минувшую добу Силы обороны уничтожили еще 1000 оккупантов, уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БПЛА противника. Об этом утром 8 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 883950 (+1000) человек ликвидировано
- танков ‒ 10268 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12)
- артиллерийских систем ‒ 24148 (+24)
- РСЗВ ‒ 1307 (+1)
- средств ПВО ‒ 1099 (+3)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28172 (+148)
- крылатых ракет ‒ 3120 (+35)
- кораблей / катеров ‒ 28 (0)
- подводных лодок ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39791 (+113)
- специальной техники ‒ 3772 (+3)
Данные уточняются
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