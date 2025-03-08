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ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ

Киев • УНН

 • 14748 просмотра

Генштаб ВСУ обнародовал новые данные о потерях российских оккупантов за прошедшие сутки. Уничтожено 1000 военнослужащих, 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 беспилотников.

ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ

За минувшую добу Силы обороны уничтожили еще 1000 оккупантов, уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БПЛА противника. Об этом утром 8 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 883950 (+1000) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10268 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 21346 (+12)
        • артиллерийских систем ‒ 24148 (+24)
          • РСЗВ ‒ 1307 (+1)
            • средств ПВО ‒ 1099 (+3)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 28172 (+148)
                    • крылатых ракет ‒ 3120 (+35)
                      • кораблей / катеров ‒ 28 (0)
                        • подводных лодок ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 39791 (+113)
                            • специальной техники ‒ 3772 (+3)

                              Данные уточняются

                              Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф08.03.25, 06:30 • 125443 просмотра

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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