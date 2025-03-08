Горячее всего - на трех направлениях: карта от Генштаба

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17757 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34234 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67729 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217596 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125019 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393506 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312322 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214106 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244398 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255229 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16589 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12322 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13263 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13564 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134328 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217592 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393503 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255444 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312319 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4194 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16098 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47096 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72520 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57578 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Горячее всего - на трех направлениях: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 16015 просмотра

За прошедшие сутки произошло 124 боевых столкновения, больше всего на Торецком, Курском и Покровском направлениях. Противник нанес 72 ракетных удара, 103 авиаудара и привлек 2696 дронов-камикадзе.

Горячее всего - на трех направлениях: карта от Генштаба

124 боя произошло на фронте за минувшие сутки, больше всего - на Торецком, Курском и Покровском направлениях, сообщили в утренней сводке 8 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 7 марта, пишет УНН.

В целом, в течение минувших суток зафиксировано 124 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населённым пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в том числе сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 157 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, станцию радиоэлектронной борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населённого пункта Красное Первое.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалёку от Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперёд вблизи Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового и Новомихайловки.

На Сиверском направлении в течение дня враг осуществил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки были отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг осуществил 26 атак неподалёку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населённых пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Проминь, Лысовка, Алексиевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили семь атак на позиции наших войск неподалёку от Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши оборонцы успешно отразили четыре вражеские атаки в сторону населённых пунктов Степовое и Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В оперативной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 26 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также осуществил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ08.03.25, 08:54 • 14748 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Вооруженные силы Украины
Украина
Харьков
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96