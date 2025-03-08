Горячее всего - на трех направлениях: карта от Генштаба

124 боя произошло на фронте за минувшие сутки, больше всего - на Торецком, Курском и Покровском направлениях, сообщили в утренней сводке 8 марта в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 7 марта, пишет УНН.

В целом, в течение минувших суток зафиксировано 124 боевых столкновения - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населённым пунктам три ракетных удара с применением 72 ракет, а также 103 авиаудара, в том числе сбросил 166 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 157 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2696 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления, станцию радиоэлектронной борьбы, пять артиллерийских средств, а также средство противовоздушной обороны российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отразили четыре атаки противника в районе Волчанска и в сторону населённого пункта Красное Первое.

На Купянском направлении за минувшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалёку от Петропавловки, Загрызового и в направлении Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 17 раз. Пытался продвинуться вперёд вблизи Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового и Новомихайловки.

На Сиверском направлении в течение дня враг осуществил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки были отбиты.

На Краматорском направлении зафиксировано девять боестолкновений в районах Орехово-Василовки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг осуществил 26 атак неподалёку от Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 24 наступательных действия агрессора в районах населённых пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надиевка, Проминь, Лысовка, Алексиевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили семь атак на позиции наших войск неподалёку от Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении наши оборонцы успешно отразили четыре вражеские атаки в сторону населённых пунктов Степовое и Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях противник активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

В оперативной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 26 атак российских захватчиков. Кроме того, враг нанес 31 авиационный удар с применением 42 управляемых бомб, а также осуществил 444 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населённых пунктов, в том числе 20 - из реактивных систем залпового огня.

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