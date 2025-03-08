рф запустила 3 ракеты и 145 беспилотников по Украине: сбиты крылатый "Искандер" и 79 дронов
Киев • УНН
россия осуществила массированную атаку с использованием 2 баллистических ракет Искандер-М, крылатой ракеты и 145 дронов. Силы ПВО сбили крылатую ракету и 79 БПЛА, пострадали 5 областей Украины.
россия ночью атаковала Украину 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", крылатой ракетой "Искандер-К" и 145 беспилотниками, сбито крылатую ракету и 79 дронов, 54 - не достигли целей, из-за атаки рф пострадали 5 областей, сообщили Воздушные силы ВСУ в субботу, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 8 марта враг атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и одной крылатой ракетой "Искандер-К" из Ростовской области - рф, а также 145 ударами БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов из направлений: Миллерово, Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск - рф, Чауда - Крым.
Воздушный нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие крылатой ракеты Искандер-К и 79 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской и Одесской областях
54 вражеских беспилотника-имитатора, как указано, - локационно потеряны (без негативных последствий).
"В результате вражеской атаки пострадали Донецкая область, Полтавщина, Харьковщина, Сумщина и Одесщина", - говорится в сообщении.
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