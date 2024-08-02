Для восстановления энергосетей после российских атак, США передали для магистральной сети "Укрэнерго" 18 высоковольтных автотрансформаторов. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Детали

Бринк подчеркнула, что в то время, как рф пытается уничтожить энергосеть Украины, партнеры настроены ее восстановить.

Горжусь тем, что USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки России, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев - заявила госпожа посол.

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Дополнение

В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что часть этого оборудования уже работает на объектах "Укрэнерго", обеспечивая электроэнергией дома миллионов украинцев.

Новые автотрансформаторы являются частью большого совместного проекта USAID и НЭК "Укрэнерго" по восстановлению объектов украинской энергетики после ударов россиян - говорят в компании.

В ведомстве добавили, что возможность заменить поврежденное ракетами и дронами оборудование на новое является важнейшим, после ПВО, средством защиты энергетической безопасности Украины.

Напомним,

"Укрэнерго" подписало соглашение с KfW о гранте на 100 млн евро от ЕС на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию подстанций, ремонт поврежденного оборудования и усиление защиты объектов.