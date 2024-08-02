США предоставили «Укрэнерго» 18 высоковольтных автотрансформаторов для восстановления энергосетей после российских атак. Часть оборудования уже работает, обеспечивая электроэнергией миллионы украинцев.
Для восстановления энергосетей после российских атак, США передали для магистральной сети "Укрэнерго" 18 высоковольтных автотрансформаторов. Об этом рассказала госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
Детали
Бринк подчеркнула, что в то время, как рф пытается уничтожить энергосеть Украины, партнеры настроены ее восстановить.
Горжусь тем, что USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки России, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев
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В НЭК "Укрэнерго" подчеркнули, что часть этого оборудования уже работает на объектах "Укрэнерго", обеспечивая электроэнергией дома миллионов украинцев.
Новые автотрансформаторы являются частью большого совместного проекта USAID и НЭК "Укрэнерго" по восстановлению объектов украинской энергетики после ударов россиян
В ведомстве добавили, что возможность заменить поврежденное ракетами и дронами оборудование на новое является важнейшим, после ПВО, средством защиты энергетической безопасности Украины.
Напомним,
"Укрэнерго" подписало соглашение с KfW о гранте на 100 млн евро от ЕС на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию подстанций, ремонт поврежденного оборудования и усиление защиты объектов.