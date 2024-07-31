Правительство Бельгии и Программа развития ООН (ПРООН) подписали финансовое соглашение на 9 миллионов евро, которые будут направлены на зеленое восстановление энергетики Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на ПРООН.

Детали

Отмечается, что финансовая поддержка со стороны Бельгии поможет отремонтировать и восстановить критически важные энергетические объекты, что обеспечит предоставление необходимых услуг миллионам украинцев.

Эта инвестиция со стороны Бельгии является решающим шагом на пути к восстановлению энергетического сектора Украины и укрепления его устойчивости. Вместе мы стремимся обеспечить доступ украинцев к надежным источникам энергии, что является необходимым условием для выхода из кризиса и построения устойчивого будущего - заявил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Предложенные меры в рамках этого партнерства будут сосредоточены на таких городах, как Киев, Харьков и Одесса, где потребность в эффективных энергетических решениях является наиболее актуальной.

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Благодаря развертыванию систем резервной генерации и совершенствованию местной энергетической инфраструктуры, ПРООН стремится усилить доступ к важным услугам, таким как отопление, электроэнергия и чистая вода.

Напомним

"Укрэнерго" подписало соглашение с KfW о гранте на 100 млн евро от ЕС на восстановление и защиту энергетической инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию подстанций, ремонт поврежденного оборудования и усиление защиты объектов.