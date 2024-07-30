Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что в Фонде поддержки энергетики уже есть более 550 млн евро взносов, а правительство активно работает с ENTSO-E над увеличением возможности импорта электроэнергии. Об этом он заявил во вторник на заседании правительства, пишет УНН.

Детали

"Еще одно направление энергетического усиления - это привлечение помощи от партнеров. При Министерстве энергетики создана группа для координации международной помощи. В Фонде поддержки энергетики накоплено уже более 550 млн евро взносов. Еженедельно мы получаем конкретную помощь от государств, международных организаций и институтов", - говорит Шмыгаль.

По его словам, правительство работает с партнерами ENTSO-E над тем, чтобы до наступления зимы увеличить возможности Украины в импорте электроэнергии.

Напомним

Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике Украины стабилизировалась благодаря ремонтам на АЭС и снижению температуры.