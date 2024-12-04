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Американские сенаторы прибыли в Киев

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В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Визит подчеркивает важность американской помощи для защиты Украины и безопасности Европы от российской агрессии.

В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Сената США. Об этом сообщила  в среду, 4 декабря, посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Мы рады приветствовать двухпартийную делегацию высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Их визит подчеркивает, как американская помощь помогает Украине защитить себя и безопасность Европы от российской агрессии

- написала Бринк в соцсети X.

Дополнение 

США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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