Американские сенаторы прибыли в Киев
Киев • УНН
В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Визит подчеркивает важность американской помощи для защиты Украины и безопасности Европы от российской агрессии.
В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Сената США. Об этом сообщила в среду, 4 декабря, посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
Мы рады приветствовать двухпартийную делегацию высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Их визит подчеркивает, как американская помощь помогает Украине защитить себя и безопасность Европы от российской агрессии
Дополнение
США объявили о предоставлении Украине военной помощи на $725 миллионов. Пакет включает боеприпасы для HIMARS, Stinger, беспилотники и противотанковое оружие со складов Пентагона.