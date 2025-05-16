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Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать
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"Не могу стоять в стороне": экспосол США в Украине объяснила свою отставку и осудила подход Трампа к российской агрессии

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Бриджит Бринк заявила, что не может добросовестно выполнять политику администрации Трампа, которая давит на Украину, а не на россию. Она подчеркнула, что единственный способ защитить интересы США - это противостоять автократам.

"Не могу стоять в стороне": экспосол США в Украине объяснила свою отставку и осудила подход Трампа к российской агрессии

Бывшая посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что подала в отставку из-за "невозможности добросовестно выполнять государственную политику" администрации Трампа.

Об этом она написала в колонке для Detroit Free Press передает УНН.

Я только что вернулась в Мичиган после трех лет сложнейшей работы в моей жизни — службы послом США в Украине — поддержки нашего демократического союзника против жестокой, неспровоцированной агрессии со стороны россии

- сообщила Бринк.

Госпожа посол отметила, что исполняла свои обязанности при пяти президентах США, и республиканцах и демократах. В конце концов, по ее словам, этот опыт убедил ее в том, что "Соединенные Штаты являются самой сильной и величайшей страной, которую когда-либо знал мир". Но политика Дональда Трампа, которая оказывает давление на Украину, заставляет Бринк отказаться от исполнения обязанностей в качестве посла.

Я уважаю право и ответственность президента определять внешнюю политику... Роль американской внешней службы заключается в исполнении этой политики. К сожалению, политика с начала администрации Трампа заключалась в том, чтобы оказывать давление на жертву, Украину, а не на агрессора, россию. Таким образом, я больше не могу добросовестно выполнять политику администрации и считаю своим долгом уйти в отставку

- написала она.

Бринк подчеркнула, что вынуждена была это сделать после трех десятилетий службы, ведь не может стоять в стороне "демократию бомбардируют, а детей убивают безнаказанно".

Я считаю, что единственный способ защитить интересы США - это отстаивать демократии и противостоять автократам. Мир любой ценой - это совсем не мир, а умиротворение. И история неоднократно учила нас, что умиротворение не ведет к безопасности, стабильности или процветанию. Оно приводит к большей войне и страданиям

- подытожила она.

Ранее УНН писал, что посол США в Украине Бриджит Бринк, которая завершила свою миссию, записала прощальное видео, в котором заявила, что работа на должности посла США в Украине была для нее честью всей жизни. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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