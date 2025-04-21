Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя: Брінк записала прощальне відео

Посолка США в Україні Бріджит Брінк, яка завершує свою місію, записала прощальне відео, в якому заявила, що робота на посаді посла США в Україні була для нею честю всього життя. Про це Брінк заявила в соцмережі Х, передає УНН.

Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадаю травень 2022 року і пам’ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Протягом останніх трьох років ми разом допомагали відважним захисникам України відвойовувати територію та утримувати лінію фронту. Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримувати економіку. Ми очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, щоб забезпечити мільйони людей електроенергією, світлом та водою