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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 13698 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя: Брінк записала прощальне відео

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк завершує місію після трьох років роботи. Вона назвала цю посаду "честю всього життя" та підсумувала зусилля США для підтримки України у війні, реформах та економіці.

Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя: Брінк записала прощальне відео

Посолка США в Україні Бріджит Брінк, яка завершує свою місію, записала прощальне відео, в якому заявила, що робота на посаді посла США в Україні була для нею честю всього життя. Про це Брінк заявила в соцмережі Х, передає УНН.

Робота на посаді посла США в Україні була честю всього мого життя. Я згадаю травень 2022 року і пам’ятаю, як прибула до країни, що перебувала в екзистенціальній боротьбі за виживання. У ті перші дні місія була простою: допомогти Україні залишитися вільною. Протягом останніх трьох років ми разом допомагали відважним захисникам України відвойовувати територію та утримувати лінію фронту. Ми підтримували альтернативні зернові маршрути та чорноморську торгівлю, щоб підтримувати економіку. Ми очолили зусилля з ремонту та захисту енергетичної мережі України, щоб забезпечити мільйони людей електроенергією, світлом та водою 

- сказала Брінк.

Вона наголосила, що США підтримували реформи, які просували Україну до ЄС, та покращували інвестиційний клімат для американських компаній.

Україна по праву здобула репутацію мужньої нації, яка належить до Європи, суверенного партнера, сильного, міцного та інноваційного. Але робота ще не закінчена. Ми виступаємо за справедливий і тривалий мир 

- додала Брінк.

Нагадаємо

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили відставку Бріджит Брінк з посади посла в Україні, пояснивши її завершенням трирічної каденції в умовах війни.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Державний департамент США
Європейський Союз
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