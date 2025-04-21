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Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни: Бринк записала прощальное видео

Киев • УНН

 • 1254 просмотра

Посол США в Украине Бриджит Бринк завершает миссию после трех лет работы. Она назвала эту должность "честью всей жизни" и подытожила усилия США по поддержке Украины в войне, реформах и экономике.

Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни: Бринк записала прощальное видео

Посол США в Украине Бриджит Бринк, завершающая свою миссию, записала прощальное видео, в котором заявила, что работа на посту посла США в Украине была для нее честью всей жизни. Об этом Бринк заявила в соцсети X, передает УНН.

Работа на посту посла США в Украине была честью всей моей жизни. Я вспомню май 2022 года и помню, как прибыла в страну, находившуюся в экзистенциальной борьбе за выживание. В те первые дни миссия была простой: помочь Украине остаться свободной. В течение последних трех лет мы вместе помогали отважным защитникам Украины отвоевывать территорию и удерживать линию фронта. Мы поддерживали альтернативные зерновые маршруты и черноморскую торговлю, чтобы поддерживать экономику. Мы возглавили усилия по ремонту и защите энергетической сети Украины, чтобы обеспечить миллионы людей электроэнергией, светом и водой 

- сказала Бринк.

Она подчеркнула, что США поддерживали реформы, продвигавшие Украину к ЕС, и улучшали инвестиционный климат для американских компаний.

Украина по праву заслужила репутацию мужественной нации, которая принадлежит к Европе, суверенного партнера, сильного, крепкого и инновационного. Но работа еще не закончена. Мы выступаем за справедливый и прочный мир 

- добавила Бринк.

Напомним

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки подтвердили отставку Бриджит Бринк с поста посла в Украине, объяснив ее завершением трехлетней каденции в условиях войны.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Европейский Союз
Бриджит А. Бринк
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