"Не можу стояти осторонь": експосолка США в Україні пояснила свою відставку і засудила підхід Трампа до російської агресії

Колишня посолка США в Україні Бріджит Брінк заявила, що подала у відставку через "неможливість добросовісно виконувати державну політику" адміністрації Трампа.

Про це вона написала у колонці для Detroit Free Press передає УНН.

Я щойно повернулася до Мічигану після трьох років найскладнішої роботи в моєму житті — служби послом США в Україні — підтримки нашого демократичного союзника проти жорстокої, неспровокованої агресії з боку росії - повідомила Брінк.

Пані посол зазначила, що виконувала свої обов'язки при п'ятьох президентах США, і республіканцях і демократах. Зрештою, за її словами, цей досвід переконав її у тому, що "Сполучені Штати є найсильнішою та найвеличнішою країною, яку коли-небудь знав світ". Але політика Дональда Трампа, яка чинить тиск на Україну, змушує Брінк відмовитися від виконання обов'язків у якості посла.

Я поважаю право та відповідальність президента визначати зовнішню політику... Роль американської зовнішньої служби полягає у виконанні цієї політики. На жаль, політика з початку адміністрації Трампа полягала в тому, щоб чинити тиск на жертву, Україну, а не на агресора, росію. Таким чином, я більше не можу сумлінно виконувати політику адміністрації та вважаю своїм обов'язком піти у відставку - написала вона.

Брінк наголосила, що вимушена була це зробити після трьох десятиліть служби, адже не може стояти осторонь "демократію бомбардують, а дітей вбивають безкарно".

Я вважаю, що єдиний спосіб захистити інтереси США - це відстоювати демократії та протистояти автократам. Мир за будь-яку ціну - це зовсім не мир, а умиротворення. І історія неодноразово вчила нас, що умиротворення не веде до безпеки, стабільності чи процвітання. Воно призводить до більшої війни та страждань - підсумувала вона.

Раніше УНН писав, що посолка США в Україні Бріджит Брінк, яка завершила свою місію, записала прощальне відео, в якому заявила, що робота на посаді посла США в Україні була для нею честю всього життя.