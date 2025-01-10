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Украина разрушила российскую монополию в сфере ядерного топлива - Госатомрегулирования

Украина разрушила российскую монополию в сфере ядерного топлива - Госатомрегулирования

Киев  •  УНН

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Украина стала примером для европейских стран в отказе от российского ядерного топлива для реакторов советского дизайна. Три страны ЕС уже используют топливо Westinghouse, еще две готовятся к переходу.

Фактически Украина разрушила российскую монополию в сфере поставок тепловыделяющих сборок топлива для ядерных реакторов советского дизайна.

Об этом заявил председатель Госатомрегулирования - главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Олег Кориков во время брифинга, передает УНН.

Как известно, энергоблоки украинские (с реакторами - РЕД.) ВВЭР-1000 еще с 2015 года в той или иной степени эксплуатируют топливо американское «Вестингауз». На сегодня мы являемся примером для европейских стран. В Европе 19 энергоблоков советского дизайна эксплуатируется. Мы имеем сегодня значительный прогресс, из пяти стран три - Болгария, Финляндия, Чехия в той или иной степени уже загрузила себе и эксплуатируют ядерное топливо «Вестингауз»

- рассказал Кориков.

По его словам, другие страны: Словакия и Венгрия подписали соответствующие контракты и начнут уже эксплуатацию этого топлива не российского дизайна в ближайшее время.

То есть фактически Украина разрушила российскую монополию в сфере поставок тепловыделяющих сборок топлива для реакторов советского дизайна. Сейчас в странах Европы также ускорились в этом направлении и мы уже имеем значительный прогресс. То есть Россия теряет эти рынки, то есть теряет средства и влияние

- заявил Кориков.

Дополнение

В марте 2022 года Энергоатом заявил, что полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива.

В 2023 году Энергоатом и Westinghouse подписали соглашение о закупке реакторной установки для первого в Европе атомного энергоблока по технологии AP1000.

В апреле 2024 года чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк и глава Westinghouse Патрик Фрагман ознакомились с работой энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
finlyandiyaФинляндия
bridzhyt-a-brinkБриджит А. Бринк
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
bolgariyaБолгария
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина

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