Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання

Фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для ядерних реакторів радянського дизайну.

Про це заявив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

Як відомо, енергоблоки українські ( з реакторами - РЕД.) ВВЕР-1000 ще з 2015 року в тій, чи іншій мірі експлуатують паливо американське "Вестінгауз". На сьогодні ми є прикладом для європейських країн. В Європі 19 енергоблоків радянського дизайну експлуатується. Ми маємо на сьогодні значний прогрес, з п'яти країн три - Болгарія, Фінляндія, Чехія в тій, чи іншій мірі вже завантажила собі й експлуатують ядерне паливо "Вестінгауз"

За його словами, інші країни: Словаччина та Угорщина підписали відповідні контракти й розпочнуть вже експлуатацію цього палива не російського дизайну найближчим часом.

Тобто фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для реакторів радянського дизайну. Зараз в країнах Європи також прискорилися в цьому напрямку й ми вже маємо значний прогрес. Тобто росія втрачає ці ринки, тобто втрачає кошти та вплив