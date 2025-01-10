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Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання

Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання

Київ • УНН

 • 35783 перегляди

Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.

Фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для ядерних реакторів радянського дизайну.

Про це заявив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.

Як відомо, енергоблоки українські ( з реакторами - РЕД.) ВВЕР-1000 ще з 2015 року в тій, чи іншій мірі експлуатують паливо американське "Вестінгауз". На сьогодні ми є прикладом для європейських країн. В Європі 19 енергоблоків радянського дизайну експлуатується. Ми маємо на сьогодні значний прогрес, з п'яти країн три - Болгарія, Фінляндія, Чехія в тій, чи іншій мірі вже завантажила собі й експлуатують ядерне паливо "Вестінгауз"

- розповів Коріков.

За його словами, інші країни: Словаччина та Угорщина підписали відповідні контракти й розпочнуть вже експлуатацію цього палива не російського дизайну найближчим часом.

Тобто фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для реакторів радянського дизайну. Зараз в країнах Європи також прискорилися в цьому напрямку й ми вже маємо значний прогрес. Тобто росія втрачає ці ринки, тобто втрачає кошти та вплив

- заявив Коріков.

Доповнення

В березні 2022 року Енергоатом заявив, що повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.

У 2023 році Енергоатом та Westinghouse підписали угоду про закупівлю реакторної установки для першого в Європі атомного енергоблока за технологією AP1000.

В квітні 2024 року надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк та очільник Westinghouse Патрік Фрагман ознайомились із роботою енергоблока № 1 Хмельницької АЕС

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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