Україна зруйнувала російську монополію у сфері ядерного палива - Держатомрегулювання
Київ • УНН
Україна стала прикладом для європейських країн у відмові від російського ядерного палива для реакторів радянського дизайну. Три країни ЄС вже використовують паливо Westinghouse, ще дві готуються до переходу.
Фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для ядерних реакторів радянського дизайну.
Про це заявив голова Держатомрегулювання – головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки Олег Коріков під час брифінгу, передає УНН.
Як відомо, енергоблоки українські ( з реакторами - РЕД.) ВВЕР-1000 ще з 2015 року в тій, чи іншій мірі експлуатують паливо американське "Вестінгауз". На сьогодні ми є прикладом для європейських країн. В Європі 19 енергоблоків радянського дизайну експлуатується. Ми маємо на сьогодні значний прогрес, з п'яти країн три - Болгарія, Фінляндія, Чехія в тій, чи іншій мірі вже завантажила собі й експлуатують ядерне паливо "Вестінгауз"
За його словами, інші країни: Словаччина та Угорщина підписали відповідні контракти й розпочнуть вже експлуатацію цього палива не російського дизайну найближчим часом.
Тобто фактично Україна зруйнувала російську монополію у сфері постачання тепловиділяючих збірок палива для реакторів радянського дизайну. Зараз в країнах Європи також прискорилися в цьому напрямку й ми вже маємо значний прогрес. Тобто росія втрачає ці ринки, тобто втрачає кошти та вплив
Доповнення
В березні 2022 року Енергоатом заявив, що повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива.
У 2023 році Енергоатом та Westinghouse підписали угоду про закупівлю реакторної установки для першого в Європі атомного енергоблока за технологією AP1000.
В квітні 2024 року надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Бріджит Брінк та очільник Westinghouse Патрік Фрагман ознайомились із роботою енергоблока № 1 Хмельницької АЕС.