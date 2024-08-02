USAID приобрело 18 автотрансформаторов для Украины, чтобы восстановить энергосеть после российских атак, сообщила посол США Бриджит Бринк.
Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) закупило 18 автотрансформаторов для Украины. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.
"В то время, как россия хладнокровно пытается уничтожить энергосеть Украины, мы настроены ее восстановить. Горжусь тем, что USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки россии, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев", - написала Бринк в соцсети Х.
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Украина и Япония обсудили восстановление энергетики накануне отопительного сезона.
Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что США поддерживают решение Украины в среднесрочной перспективе достроить дополнительные блоки АЭС.