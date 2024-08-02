Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) закупило 18 автотрансформаторов для Украины. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

"В то время, как россия хладнокровно пытается уничтожить энергосеть Украины, мы настроены ее восстановить. Горжусь тем, что USAID закупил 18 автотрансформаторов, и это еще не все. Такие действия помогут сохранить энергосеть Украины, несмотря на атаки россии, и обеспечат электроэнергией 38 миллионов украинцев", - написала Бринк в соцсети Х.

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Украина и Япония обсудили восстановление энергетики накануне отопительного сезона.

Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщал, что США поддерживают решение Украины в среднесрочной перспективе достроить дополнительные блоки АЭС.