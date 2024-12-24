Посол США Бринк в платье с вышивкой сделала особое праздничное приветствие украинцам
Киев • УНН
U.S. Ambassador Bridget Brink congratulated Ukrainians on Christmas and the New Year, wearing a dress with embroidery. She emphasized the importance of the partnership between the U.S. and Ukraine at this historic moment.
Посол США Бриджит Бринк в платье с вышивкой поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом, сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.
Детали
"Поздравляем всех украинцев с Рождеством и Новым годом. Мы гордимся тем, что стоим плечом к плечу с вами в этот важный момент в истории Украины, Европы и Соединенных Штатов", - поздравила посол США Бринк.
Напомним
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