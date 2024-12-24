Посол США Бринк в платье с вышивкой сделала особое праздничное приветствие украинцам

Посол США Бриджит Бринк в платье с вышивкой поздравила украинцев с Рождеством и Новым годом, сообщает УНН со ссылкой на Посольство США в Украине.

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"Поздравляем всех украинцев с Рождеством и Новым годом. Мы гордимся тем, что стоим плечом к плечу с вами в этот важный момент в истории Украины, Европы и Соединенных Штатов", - поздравила посол США Бринк.

Напомним

Король Чарльз III и королева Камилла представили официальную рождественскую открытку 2024 года. Фото для открытки было сделано весной фотографом Милли Пилкингтон, где супружеская пара изображена в элегантных костюмах.