Посол США отреагировала на новую массированную атаку рф на украинскую энергетику

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на новую массированную атаку рф по украинской энергетике, передает УНН.

"Украина находится под массированной атакой баллистических и крылатых ракет и беспилотников со стороны россии. Спасибо храбрым защитникам украинского неба за их неутомимую и героическую работу", - написавла Бринк в соцсети Х.

Армия рф во время массированной атаки запустила по Украине более 40 ракет - Зеленский

Добавим

Взрывы сегодня утром прогремели в ряде областей, в частности на Западе. Во Львовской области во время утренней ракетной атаки российских войск есть попадания в два объекта критической инфраструктуры - без пострадавших, но с разрушениями.