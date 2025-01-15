Посол США отреагировала на новую массированную атаку рф на украинскую энергетику
Киев • УНН
Бриджит Бринк отреагировала на массированную атаку россии по Украине с использованием баллистических, крылатых ракет и беспилотников. В результате атаки повреждены два объекта критической инфраструктуры во Львовской области.
Посол США Бриджит Бринк отреагировала на новую массированную атаку рф по украинской энергетике, передает УНН.
"Украина находится под массированной атакой баллистических и крылатых ракет и беспилотников со стороны россии. Спасибо храбрым защитникам украинского неба за их неутомимую и героическую работу", - написавла Бринк в соцсети Х.
Армия рф во время массированной атаки запустила по Украине более 40 ракет - Зеленский15.01.25, 10:12 • 25401 просмотр
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Взрывы сегодня утром прогремели в ряде областей, в частности на Западе. Во Львовской области во время утренней ракетной атаки российских войск есть попадания в два объекта критической инфраструктуры - без пострадавших, но с разрушениями.