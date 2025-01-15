На Львівщині ворог завдав ракетний удар по двох об'єктах критичної інфраструктури - ОВА
Київ • УНН
У Львівській області зафіксовано влучання в два об'єкти критичної інфраструктури в Дрогобицькому та Стрийському районах. Також було збито ворожий безпілотник, постраждалих немає.
У Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями, повідомив у середу голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Під час ранкової тривоги, яка тривала з 06:12 по 08:12, ворог атакував Львівщину крилатими ракетами. Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Відімкнень електроенергії наразі не запроваджують", - написав Козицький.
Під час першої повітряної тривоги, яка тривала з 01:35 по 02:48, з його слів, на територію Львівської області залетів ворожий ударний безпілотник. "Нашим воїнам ППО вдалося знищити його. Обійшлося без жертв, постраждалих та руйнувань", - зазначив голова ОВА.
Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону15.01.25, 08:36 • 45795 переглядiв