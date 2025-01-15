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Во Львовской области враг нанес ракетный удар по двум объектам критической инфраструктуры - ОВА

Во Львовской области враг нанес ракетный удар по двум объектам критической инфраструктуры - ОВА

Киев  •  УНН

 • 13553 просмотра

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Во Львовской области зафиксировано попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. Также был сбит вражеский беспилотник, пострадавших нет.

Во Львовской области во время утренней ракетной атаки российских войск есть попадания в два объекта критической инфраструктуры - без пострадавших, но с разрушениями, сообщил в среду глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Во время утренней тревоги, которая длилась с 06:12 по 08:12, враг атаковал Львовскую область крылатыми ракетами. Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями. Системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключений электроэнергии пока не вводят", - написал Козицкий.

Во время первой воздушной тревоги, которая длилась с 01:35 по 02:48, по его словам, на территорию Львовской области залетел вражеский ударный беспилотник. "Нашим воинам ПВО удалось уничтожить его. Обошлось без жертв, пострадавших и разрушений", - отметил глава ОВА.

Мэр Львова: враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона15.01.25, 08:36 • 19164 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
lvovЛьвов

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