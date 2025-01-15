Мэр Львова: враг атаковал энергетическую инфраструктуру региона
Киев • УНН
Российские крылатые ракеты атаковали энергетическую инфраструктуру Львовской области. В шести областях Украины введены аварийные отключения, но Львов пока не пострадал.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что во время сегодняшнего удара рф атаковала энергетическую инфраструктуру региона, пишет УНН.
Детали
«Во время утренней атаки на территории области были зафиксированы вражеские крылатые ракеты. По состоянию на сейчас они больше не представляют угрозы. Враг атаковал энергетическую инфраструктуру нашего региона и Украины. В 6 областях введены аварийные отключения, однако Львова в этом списке пока нет», - написал мэр Львова Андрей Садовый в Telegram.
Из-за массированной атаки рф в Украине применили превентивные ограничения электроэнергии15.01.25, 08:05 • 17738 просмотров