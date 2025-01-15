Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час сьогоднішнього удару рф атакувала енергетичну інфраструктуру регіону, пише УНН.

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"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії