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Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону

Мер Львова: ворог атакував енергетичну інфраструктуру регіону

Київ • УНН

 • 45794 перегляди

Російські крилаті ракети атакували енергетичну інфраструктуру Львівської області. В шести областях України введено аварійні відключення, але Львів поки не постраждав.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час сьогоднішнього удару рф атакувала енергетичну інфраструктуру регіону, пише УНН.

Деталі

"Під час ранкової атаки на території області було зафіксовано ворожі крилаті ракети. Станом на зараз вони більше не становлять загрози. Ворог атакував енергетичну інфраструктуру нашого регіону та України. У 6 областях введено аварійні відключення, однак Львова у цьому списку поки немає", - написав мер Львова Андрій Садовий у Telegram.

Через масовану атаку рф в Україні застосували превентивні обмеження електроенергії15.01.25, 08:05 • 33258 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
andrii-sadovyiАндрій Садовий
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