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Посол США відреагувала на нову масовану атаку рф на українську енергетику

Посол США відреагувала на нову масовану атаку рф на українську енергетику

Київ • УНН

 • 50313 перегляди

Бріджит Брінк відреагувала на масовану атаку росії по Україні з використанням балістичних, крилатих ракет та безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану атаку рф по українській енергетиці, передає УНН.

"Україна перебуває під масованою атакою балістичних і крилатих ракет та безпілотників з боку Росії. Дякуємо хоробрим захисникам українського неба за їхню невтомну та героїчну роботу", - написавла Брінк в соцмережі Х.

Армія рф під час масованої атаки запустила по Україні понад 40 ракет - Зеленський15.01.25, 10:12 • 29287 переглядiв

Додамо

Вибухи сьогодні вранці пролунали в низці областей, зокрема на Заході.  У Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями.     

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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