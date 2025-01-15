Посол США відреагувала на нову масовану атаку рф на українську енергетику
Київ • УНН
Бріджит Брінк відреагувала на масовану атаку росії по Україні з використанням балістичних, крилатих ракет та безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено два об'єкти критичної інфраструктури у Львівській області.
Посол США Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану атаку рф по українській енергетиці, передає УНН.
"Україна перебуває під масованою атакою балістичних і крилатих ракет та безпілотників з боку Росії. Дякуємо хоробрим захисникам українського неба за їхню невтомну та героїчну роботу", - написавла Брінк в соцмережі Х.
Армія рф під час масованої атаки запустила по Україні понад 40 ракет - Зеленський15.01.25, 10:12 • 29287 переглядiв
Додамо
Вибухи сьогодні вранці пролунали в низці областей, зокрема на Заході. У Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями.