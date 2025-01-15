Посол США відреагувала на нову масовану атаку рф на українську енергетику

Посол США Бріджит Брінк відреагувала на нову масовану атаку рф по українській енергетиці, передає УНН.

"Україна перебуває під масованою атакою балістичних і крилатих ракет та безпілотників з боку Росії. Дякуємо хоробрим захисникам українського неба за їхню невтомну та героїчну роботу", - написавла Брінк в соцмережі Х.

Армія рф під час масованої атаки запустила по Україні понад 40 ракет - Зеленський

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Вибухи сьогодні вранці пролунали в низці областей, зокрема на Заході. У Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями.