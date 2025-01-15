Армія рф під час масованої атаки запустила по Україні понад 40 ракет - Зеленський

російська армія атакувала українську енергетичну та газову інфраструктуру більше ніж 40 ракетами та 70 дронами. Сили протиповітряної оборони збили щонайменше 30 ракет. Про це у вівторок повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Черговий російський масований удар. Середина зими, і мішень для росіян незмінна: наша енергетика. Серед цілей – газова інфраструктура та енергетичні обʼєкти, які забезпечують нормальне життя людей. Понад 40 ракет було в цьому ударі, зокрема й балістика. Щонайменше 30 знищено. Також за ніч було понад 70 російських ударних дронів - написав Зеленський.

За його словами, завдяки ППО, усім задіяним підрозділам, зберігається робота української енергетичної системи.

Втім необхідно постійно посилювати наявні спроможностей українського повітряного щита, вказав глава держави.

Партнери на саміті НАТО у Вашингтоні та у форматі "Рамштайн" дали обіцянки, які досі не реалізовані повністю. Ми говорили і про ліцензії на виробництво систем ППО та протиракет, що може стати однією з дієвих гарантій безпеки для України, і це теж реалістично й потрібно виконати - наголосив Зеленський.

Доповнення



Вибухи сьогодні вранці пролунали в низці областей, зокрема на Заході. У Львівській області під час ранкової ракетної атаки російських військ є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури - без постраждалих, але з руйнуваннями.