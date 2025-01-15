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Армия рф во время массированной атаки запустила по Украине более 40 ракет - Зеленский

Армия рф во время массированной атаки запустила по Украине более 40 ракет - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9460 просмотра

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Россия атаковала Украину более 40 ракетами и 70 дронами. ПВО сбила как минимум 30 ракет, энергосистема продолжает работать.

Российская армия атаковала украинскую энергетическую и газовую инфраструктуру более чем 40 ракетами и 70 дронами. Силы противовоздушной обороны сбили как минимум 30 ракет. Об этом во вторник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Очередной массированный российский удар. Середина зимы, и цель для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. Как минимум 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов

- написал Зеленский.

По его словам, благодаря ПВО, всем задействованным подразделениям, сохраняется работа украинской энергетической системы.

Тем не менее, необходимо постоянно усиливать имеющиеся возможности украинского воздушного щита, указал глава государства.

Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить

- подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Взрывы сегодня утром прозвучали в ряде областей, в том числе на Западе. В Львовской области во время утренней ракетной атаки российских войск есть попадания в два объекта критической инфраструктуры - без пострадавших, но с разрушениями.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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