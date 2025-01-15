Армия рф во время массированной атаки запустила по Украине более 40 ракет - Зеленский

Российская армия атаковала украинскую энергетическую и газовую инфраструктуру более чем 40 ракетами и 70 дронами. Силы противовоздушной обороны сбили как минимум 30 ракет. Об этом во вторник сообщил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Очередной массированный российский удар. Середина зимы, и цель для россиян неизменна: наша энергетика. Среди целей - газовая инфраструктура и энергетические объекты, которые обеспечивают нормальную жизнь людей. Более 40 ракет было в этом ударе, в том числе и баллистика. Как минимум 30 уничтожено. Также за ночь было более 70 российских ударных дронов

По его словам, благодаря ПВО, всем задействованным подразделениям, сохраняется работа украинской энергетической системы.

Тем не менее, необходимо постоянно усиливать имеющиеся возможности украинского воздушного щита, указал глава государства.

Партнеры на саммите НАТО в Вашингтоне и в формате "Рамштайн" дали обещания, которые до сих пор не реализованы полностью. Мы говорили и о лицензиях на производство систем ПВО и противоракет, что может стать одной из действенных гарантий безопасности для Украины, и это тоже реалистично и нужно выполнить