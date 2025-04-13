Посол США Бринк в своем заявлении относительно ракетного удара по Сумам упомянула россию
Киев • УНН
Бриджит Бринк заявила, что россия запустила баллистические ракеты по Сумам, в результате чего погибли 32 гражданских и 99 получили ранения. По ее словам, были использованы кассетные боеприпасы.
Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что именно россия запустила баллистические ракеты по Сумам. Представительница США сообщила в своем сообщении, что в Сумах погибли 32 украинских гражданских и 99 получили ранения.
Передает УНН со ссылкой на страницу посла США в Украине на платформе Х.
Детали
Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала российский террор в Сумах.
Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия запустила баллистические ракеты по Сумам, в результате чего погибли 32 украинских гражданских и 99 получили ранения. По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы кассетные боеприпасы, что увеличило разрушение и ущерб для гражданского населения. Мы молимся за жителей Сум.
Напомним
Президент Франции осудил ракетный удар россии по Сумам, подчеркнув, что только она виновата в продолжении войны. В результате атаки десятки людей пострадали, среди них есть дети.