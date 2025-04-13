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Посол США Бринк в своем заявлении относительно ракетного удара по Сумам упомянула россию

Киев • УНН

 • 5118 просмотра

Бриджит Бринк заявила, что россия запустила баллистические ракеты по Сумам, в результате чего погибли 32 гражданских и 99 получили ранения. По ее словам, были использованы кассетные боеприпасы.

Посол США Бринк в своем заявлении относительно ракетного удара по Сумам упомянула россию

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что именно россия запустила баллистические ракеты по Сумам. Представительница США сообщила в своем сообщении, что в Сумах погибли 32 украинских гражданских и 99 получили ранения.

Передает УНН со ссылкой на страницу посла США в Украине на платформе Х.

Детали

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала российский террор в Сумах.

Сегодня, в Вербное воскресенье, Россия запустила баллистические ракеты по Сумам, в результате чего погибли 32 украинских гражданских и 99 получили ранения. По сообщениям, как и в Кривом Роге, были использованы кассетные боеприпасы, что увеличило разрушение и ущерб для гражданского населения. Мы молимся за жителей Сум.

- сообщила Бриджит Бринк на своей странице в сети Х.

Напомним

Президент Франции осудил ракетный удар россии по Сумам, подчеркнув, что только она виновата в продолжении войны. В результате атаки десятки людей пострадали, среди них есть дети.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
Бриджит А. Бринк
Франция
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