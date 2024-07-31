В августе Украина будет активно готовиться к новым международным договоренностям и подписанию соглашений по безопасности. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание с командой по международным отношениям и подготовке новых договоренностей с партнерами.

Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину. Август - время для подготовки. Осень - время для результатов. Я благодарен всем в команде, кто вовлечен - подчеркнул президент Украины.

Дополнение

Кроме того, глава государства поблагодарил США за объявленный накануне пакет поддержки. Он подчеркнул, что среди прочего Украина получит ракеты для ПВО "Насамс" - то, что нужно, потому что это всегда дефицит

Напомним

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Стороны обсудили военную поддержку США, санкционное давление на рф и членство Украины в НАТО.