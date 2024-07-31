Киев • УНН
Президент Зеленский сообщил о подготовке новых международных договоренностей и соглашений по безопасности в августе. Украина также получит ракеты для ПВО 'Насамс' в рамках нового пакета поддержки от США.
В августе Украина будет активно готовиться к новым международным договоренностям и подписанию соглашений по безопасности. Об этом в вечернем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
Зеленский рассказал, что сегодня провел совещание с командой по международным отношениям и подготовке новых договоренностей с партнерами.
Готовим и новые двусторонние соглашения по безопасности и новые договоренности на многостороннем уровне. То, что точно усилит Украину. Август - время для подготовки. Осень - время для результатов. Я благодарен всем в команде, кто вовлечен
Дополнение
Кроме того, глава государства поблагодарил США за объявленный накануне пакет поддержки. Он подчеркнул, что среди прочего Украина получит ракеты для ПВО "Насамс" - то, что нужно, потому что это всегда дефицит
Напомним
Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук провел встречи с госпожой послом США в Украине Бриджит Бринк. Стороны обсудили военную поддержку США, санкционное давление на рф и членство Украины в НАТО.