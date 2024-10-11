США призывают привлечь рф к ответственности за смерть Виктории Рощиной
Киев • УНН
Посол США в Украине Бриджит Бринк заявила о необходимости привлечения России к ответственности за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Ее смерть в российском заключении свидетельствует о продолжающихся нападениях на свободные СМИ и правду.
В США отмечают, что Россию нужно привлечь к ответственности за смерть украинской журналистки Виктории Рощиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление госпожи-посла США в Украине Бриджит Бринк.
Детали
По ее словам, США встревожены смертью украинской журналистки Виктории Рощиной во время пребывания в заключении в РФ
Ее трагическая смерть свидетельствует о продолжающихся похищениях и заключении журналистов в России, откровенном нападении на свободные СМИ и правду. Россия будет привлечена к ответственности
Напомним,
Председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что в ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену.
Погибшую журналистку Рощину держали в одном из самых жестоких изоляторов рф - правозащитники11 октября 2024, 11:34 • 9900 просмотров