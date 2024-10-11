США закликають притягнути рф до відповідальності за смерть Вікторії Рощиної
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Її смерть у російському ув'язненні свідчить про триваючі напади на вільні ЗМІ та правду.
У США наголошують, що росію потрібно притягнути до відповідальності за смерть української журналісти Вікторії Рощиної. Про це пише УНН з посиланням на заяву пані-посла США в Україні Бріджит Брінк.
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За її словами, США стривожені смертю української журналістки Вікторії Рощиної під час перебування в ув'язненні у рф
Її трагічна смерть свідчить про триваючі викрадення та ув’язнення журналістів у росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде притягнута до відповідальності
Нагадаємо
Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.
Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники 11.10.24, 14:34 • 14926 переглядiв