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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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США закликають притягнути рф до відповідальності за смерть Вікторії Рощиної

Київ • УНН

 • 19477 перегляди

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила про необхідність притягнення Росії до відповідальності за смерть української журналістки Вікторії Рощиної. Її смерть у російському ув'язненні свідчить про триваючі напади на вільні ЗМІ та правду.

США закликають притягнути рф до відповідальності за смерть Вікторії Рощиної

У США наголошують, що росію потрібно притягнути до відповідальності за смерть української журналісти Вікторії Рощиної. Про це пише УНН з посиланням на заяву пані-посла США в Україні Бріджит Брінк.

Деталі

За її словами, США стривожені смертю української журналістки Вікторії Рощиної під час перебування в ув'язненні у рф

Її трагічна смерть свідчить про триваючі викрадення та ув’язнення журналістів у росії, відвертий напад на вільні ЗМІ та правду. Росія буде притягнута до відповідальності

- заявив Бріджит Брінк, передає УНН.

Нагадаємо

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що найближчим часом рідним передадуть тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в російському полоні.

Загиблу журналістку Рощину тримали в одному з найжорстокіших ізоляторів рф - правозахисники 11.10.24, 14:34 • 14926 переглядiв

Володимир Омельченко

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