Глава Пентагона в Киеве, чтобы подчеркнуть непоколебимую преданность США поддержке Украины - посол
Киев • УНН
Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила визит министра обороны Ллойда Остина в Киев. Визит подчеркивает непоколебимую приверженность США поддержке Украины в ее борьбе против российского вторжения.
Посол США в Украине Бриджит Бринк подтвердила визит главы Пентагона Ллойда Остина в Киев, пишет УНН.
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"Рада снова приветствовать министра обороны США Ллойда Остина в Киеве, чтобы подчеркнуть нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины в ее борьбе за свободу против полномасштабного вторжения россии", - написала Бринк в X.
Ранее
О визите Остина в Киев сообщили американские СМИ.