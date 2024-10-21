Голова Пентагону у Києві, щоб підкреслити непохитну відданість США підтримці України - посол
Київ • УНН
Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила візит міністра оборони Ллойда Остіна до Києва. Візит підкреслює непохитну відданість США підтримці України в її боротьбі проти російського вторгнення.
Посол США в Україні Бріджит Брінк підтвердила візит голови Пентагону Ллойда Остіна до Києва, пише УНН.
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"Рада знову вітати міністра оборони США Ллойда Остіна у Києві, щоб підкреслити нашу непохитну відданість підтримці України в її боротьбі за свободу проти повномасштабного вторгнення росії", - написала Брінк у X.
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Про візит Остіна до Києва повідомили американські ЗМІ.