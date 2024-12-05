Сенат США провел встречу с делегацией антикоррупционных органов Украины
Киев • УНН
Делегация НАБУ, САП и ВАКС провела встречу с Комитетом по ассигнованиям Сената США. Посол Бринк подчеркнула важность независимости антикоррупционных институтов для прозрачности использования помощи США.
В среду, 4 декабря, сотрудники Комитета по ассигнованиям Сената США провели встречу с украинской делегацией. В ее состав вошли представители НАБУ, САП и Высшего антикоррупционного суда. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х, пишет УНН.
Преданность Украины независимости ее антикоррупционных институтов способствует обеспечению прозрачности использования иностранной помощи США,
Напомним
В Киев прибыла двухпартийная делегация высокопоставленных чиновников из Комитета по вопросам ассигнований Сената США. Визит подчеркивает важность американской помощи для защиты Украины и безопасности Европы от российской агрессии.
Налаживание сотрудничества с будущей администрацией США: украинская делегация провела встречу с советниками Трампа - Reuters5 дек. 2024, 00:49 • 19085 просмотров