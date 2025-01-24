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"Хватит Фицо!": на протесты по всей Словакии вышли тысячи людей

"Хватит Фицо!": на протесты по всей Словакии вышли тысячи людей

Киев  •  УНН

 • 9545 просмотра

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В Словакии массовые антиправительственные протесты охватили более 20 городов, крупнейшая акция в Братиславе собрала 40 тысяч человек. Протестующие выступают против пророссийской политики премьера Фицо и за евроинтеграцию.

В Словакии десятки тысяч людей вышли на антиправительственные протесты, охватившие более 20 городов. В Братиславе, где собралось 35-40 тысяч участников, протестующие скандируют: "Хватит Фицо!". Об этом пишет Dennik N, передает УНН

Во всех регионах звучала общая позиция: "Словакия принадлежит к Европейскому Союзу".

Люди выражают обеспокоенность относительно возможного сближения страны с россией и резко критикуют премьера Роберта Фица и его правительство. Особенно же возмущаются заявлениями, в которых он связывал протесты с якобы подготовкой государственного переворота.

В Банской Быстрице собралось более 10 тысяч человек, в Тренчине и Жилине - примерно по 5 тысяч, в Попраде и Нитре - около 4 тысяч. В Трнаве протест, организованный партией "Демократы", собрал на тысячу человек меньше.

Эта же внепарламентская партия провела акцию в Прешове, где, по их данным, было около 7,5 тысяч участников.

В четверг протестовали также в Кошице - там вышли 15 тысяч человек.

Организаторы во всех городах отметили значительно большее количество участников по сравнению с протестами две недели назад, которые также были организованы инициативой "Мир Украине".

Очевидно, такой рост активности является реакцией на недавние заявления премьера Роберта Фица.

Демонстранты выкрикивают лозунги: "Хватит Фицо", „Нет этому правительству" и „Фицо в россию".

За безопасностью демонстраций во всех городах следила полиция.

Фицо заявил о "массированной кибератаке" и обвинил Украину. Официальный Киев ответил24.01.25, 20:54 • 14491 просмотр

Напомним

3 января в солице Словакии на протест собрались около 4 тыс. человек, чтобы выразить недовольство пророссийской политикой Фицо. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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