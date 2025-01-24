"Досить Фіцо!": на протести по всій Словаччині вийшли тисячі людей

У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на антивладні протести, що охопили понад 20 міст. У Братиславі, де зібралося 35–40 тисяч учасників, протестувальники скандують: "Досить Фіцо!". Про це пише Dennik N, передає УНН.

В усіх регіонах звучала спільна позиція: "Словаччина належить до Європейського Союзу".

Люди висловлюють занепокоєння щодо можливого зближення країни з росією та різко критикують прем’єра Роберта Фіца та його уряд. Особливо ж обурюються заявами, в яких він пов’язував протести із нібито підготовкою державного перевороту.

У Банській Бистриці зібралося понад 10 тисяч людей, у Тренчині та Жиліні – приблизно по 5 тисяч, у Попраді та Нітрі – близько 4 тисяч. У Трнаві протест, організований партією "Демократи", зібрав на тисячу осіб менше.

Ця ж позапарламентська партія провела акцію в Пряшеві, де, за їхніми даними, було близько 7,5 тисяч учасників.

У четвер протестували також у Кошицях – там вийшли 15 тисяч осіб.

Організатори в усіх містах відзначили значно більшу кількість учасників порівняно з протестами два тижні тому, які також були організовані ініціативою "Мир Україні".

Очевидно, таке зростання активності є реакцією на нещодавні заяви прем’єра Роберта Фіца.

Демонстранти вигукують гасла: "Досить Фіцо", "Ні цьому уряду" та "Фіцо в Росію".

За безпекою демонстрацій у всіх містах стежила поліція.

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Нагадаємо

3 січня у солиці Словаччини на протест зібралися близько 4 тис. людей, аби висловити невдоволення проросійською політикою Фіцо.