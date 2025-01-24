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Фіцо заявив про "масовану кібератаку" і звинуватив Україну. Офіційний Київ відповів

Фіцо заявив про "масовану кібератаку" і звинуватив Україну. Офіційний Київ відповів

Київ • УНН

 • 39008 перегляди

Словацький прем'єр заявив про масштабну кібератаку на національну страхову компанію, звинувативши Україну та опозицію. За даними ЗМІ, йдеться про фішинг-атаку, а МЗС України відкидає звинувачення.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив про "масовану кібератаку" на національну страхову компанію, пов’язавши її з протестами, опозицією, Україною та іноземними організаціями. Про це пише словацьке видання Dennik N, передає УНН

Як зазначає видання, у випадку зі Словацькою загальною страховою компанією, ймовірно, йдеться про фішинг - спробу шахрайським способом отримати конфіденційну інформацію, а не про "масштабну кібератаку", як стверджує Фіцо.

Прем’єр без жодних доказів пов’язує цей інцидент із протестами, опозицією, Україною та неурядовими організаціями, які нібито фінансуються з-за кордону.

Прем’єр заявив, що атака почалася сьогодні опівдні, а її метою було отримання конфіденційних даних про діагнози пацієнтів.

"Якби вона була успішною, це могло б паралізувати надання медичної допомоги в Словаччині. Наразі ми успішно протидіємо атаці, але не можемо повністю передбачити, що відбуватиметься в найближчі хвилини чи години", - сказав Фіцо.

Він також заявив, що під загрозою може опинитися робота eRecept (електронної рецептурної системи) чи доступ до медичних послуг для пацієнтів із серцевими та онкологічними захворюваннями.

На його думку, це частина "класичного сценарію ліквідації непокірних урядів", які мають іншу позицію. Він згадав Україну та Європейський Союз, а також висловив переконання, що за цим стоять представники опозиції, іноземні інструктори, НУО, організовані з-за кордону, та ЗМІ.

Попри ці заяви, сайт страхової компанії та її мобільний додаток працюють.

Прессекретар компанії зазначила, що поки не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію.

Міністр охорони здоров’я Каміль Шашко заявив, що страхова компанія та Національний центр медичної інформації діють у кризовому режимі за його наказом. Це стосується й інших установ, підпорядкованих міністерству, зокрема державних лікарень. Проте надання медичної допомоги не перебуває під загрозою.

"Я можу підтвердити, що це доволі безпрецедентна атака", — зазначив міністр.

Додамо

Міністерство закордонних справ України вже відреагувало на звинувачення Фіцо.

"Категорично відкидаємо натяки на причетність України до кібератаки проти медичної страхової компанії в Словаччині. Вчергове закликаємо Премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо припинити шукати уявних ворогів у дружній до Словаччини та словацького народу Україні", - йдеться у заяві МЗС.

"Це стандартна казка": МЗС про заяву Фіцо щодо експертів причетних до заворушень у Грузії та Україні23.01.25, 18:59 • 35524 перегляди

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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