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Фицо заявил о "массированной кибератаке" и обвинил Украину. Официальный Киев ответил

Фицо заявил о "массированной кибератаке" и обвинил Украину. Официальный Киев ответил

Киев  •  УНН

 • 6364 просмотра

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Словацкий премьер заявил о масштабной кибератаке на национальную страховую компанию, обвинив Украину и оппозицию. По данным СМИ, речь идет о фишинг-атаке, а МИД Украины отвергает обвинения.

Словацкий премьер Роберт Фицо заявил о «массированной кибератаке» на национальную страховую компанию, связав ее с протестами, оппозицией, Украиной и иностранными организациями. Об этом пишет словацкое издание Dennik N, передает УНН

Как отмечает издание, в случае со Словацкой общей страховой компанией, вероятно, речь идет о фишинге - попытке мошенническим способом получить конфиденциальную информацию, а не о «масштабной кибератаке», как утверждает Фицо.

Премьер без всяких доказательств связывает этот инцидент с протестами, оппозицией, Украиной и неправительственными организациями, которые якобы финансируются из-за рубежа.

Премьер заявил, что атака началась сегодня в полдень, а ее целью было получение конфиденциальных данных о диагнозах пациентов.

«Если бы она была успешной, это могло бы парализовать оказание медицинской помощи в Словакии. Сейчас мы успешно противодействуем атаке, но не можем полностью предсказать, что будет происходить в ближайшие минуты или часы», - сказал Фицо.

Он также заявил, что под угрозой может оказаться работа eRecept (электронной рецептурной системы) или доступ к медицинским услугам для пациентов с сердечными и онкологическими заболеваниями.

По его мнению, это часть «классического сценария ликвидации непокорных правительств», которые имеют другую позицию. Он упомянул Украину и Европейский Союз, а также выразил убеждение, что за этим стоят представители оппозиции, иностранные инструкторы, НПО, организованные из-за рубежа, и СМИ.

Несмотря на эти заявления, сайт страховой компании и ее мобильное приложение работают.

Пресс-секретарь компании отметила, что пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию.

Министр здравоохранения Камиль Шашко заявил, что страховая компания и Национальный центр медицинской информации действуют в кризисном режиме по его приказу. Это касается и других учреждений, подчиненных министерству, в частности государственных больниц. Однако оказание медицинской помощи не находится под угрозой.

«Я могу подтвердить, что это довольно беспрецедентная атака», - отметил министр.

Добавим

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на обвинения Фицо.

«Категорически отвергаем намеки на причастность Украины к кибератаке против медицинской страховой компании в Словакии. В очередной раз призываем Премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить искать мнимых врагов в дружественной Словакии и словацкому народу Украине», - говорится в заявлении МИД.

"Это стандартная сказка": МИД о заявлении Фицо относительно экспертов причастных к беспорядкам в Грузии и Украине23.01.25, 18:59 • 29782 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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