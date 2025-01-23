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"Это стандартная сказка": МИД о заявлении Фицо относительно экспертов причастных к беспорядкам в Грузии и Украине

Киев  •  УНН

 • 4998 просмотра

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Представитель МИД Украины назвал заявления словацкого премьера Фицо о группе экспертов, причастных к протестам, "стандартной сказкой". Министерство подтвердило, что обсуждалась возможная встреча Фицо и Зеленского в Давосе.

МИД прокомментировал заявления премьер-министра Словакии Роберта Фицо, о том, что в его стране находится «группа экспертов», которые причастны к  протестам в Грузии и Революции достоинства в Украине. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Да, мы видели эти заявления премьер-министра Словакии. И расцениваем эти заявления как попытку запугивать словацкое общество и консолидировать свой электорат. Не больше и не меньше... Это стандартная какая-то сказка для людей в виде, что кто-то готовит какие-то беспорядки,

- заявил Тихий.

Представитель МИД подчеркнул, что Фицо стоит обратить внимание на свои собственные действия, которые будоражат людей в его стране и проанализировать, почему они приводят к недовольству людей в его стране. 

Сейчас, мне кажется, это просто премьер-министр Словакии вытащил из шкафа что-то уже такое, что давно испортилось и уже как бы некрасиво такое использовать, как на публике,

прокомментировал Тихий.

Также Тихий ответил на вопрос, рассматривалась ли возможность встречи Фицо с Зеленским в Давосе.

Я могу подтвердить, что обсуждалась теоретическая возможность организации такой встречи в Давосе... Этой встречи не состоялось, но я думаю, что мы продолжаем искать возможности для контактов со Словацкой стороной, на каком-то уровне, не обязательно на уровне лидеров, выяснения всех вопросов, которые их там будут,

- заявил спикер.

Напомним 

Ираклий Кобахидзе поддержал заявление словацкого премьера Фицо об угрозе государственного переворота. По его словам, протесты в обеих странах координируются из одного центра.

Алина Волянская

Алина Волянская

Обществополитика
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robert-fitsoРоберт Фицо
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